İhracatçılardan ‘rekabetçi kur’ çıkışı: 15-16’nın altına düşmemeli

Üretici enflasyonundaki hızlı artış nedeniyle rekabetçi kur avantajını kaybettiklerini belirten ihracatçılar, ihracattaki mevcut performansın sürmesi için dolar/TL’nin 15-16 seviyelerinde olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yurt içi üretici fiyatları aralıkta yıllık yüzde 79,89’a tırmandı. Bunun, sepet kurda bir yılda yüzde 68’lik artışın üstünde olduğunu hatırlatan ihracatçılar, rekabetçi kur avantajını kaybettiklerini ifade etti.

2021 yılı ihracatı önceki yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla rekor kırarak 225,4 milyar dolara yükselmişti.

Dünya’dan Yener Karadeniz’in haberine göre İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası kurda enflasyon oranında ayarlama yapmalı. Eğer artan maliyetler karşısında kur tekrar ters bir hareket yaparsa kimsenin tutunacak dalı kalmaz. Oluşan maliyetleri hiçbir firmanın karşılama gücü yok. Bu sefer üretim de etkilenir. İhracatta, bu hıza, bu motivasyona ulaşmışken geri vitese takmamamız lazım.”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz’se şunları kaydetti: “Son olarak enerji maliyetlerimiz çok yüksek oranda arttı. Baktığınız zaman kur başa baş bir noktadaydı ama halihazırda rekabetçiliğini kaybetmiş durumda. Hem genel ihracat hem de sektör ihracatı olarak koyduğumuz hedeflere ulaşabilmemiz için bugünkü konjonktürde kurun 14-15 lira seviyesinin altına düşmemesi lazım. Aksi halde ihracat için sıkıntılı bir durum olur ve hedefler tutturulamaz.”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) yönetim kurulu üyesi Murat Akyüz, “Şu an bulunan seviye de artan maliyetler düşünüldüğünde istenen bir seviye değil. Dolar/TL için 16 seviyesi hem ihracatçı, hem ara mamul ithalatçısı için ileriye dönük planlamada makul bir seviye gibi duruyor. İhracatçı için de bu seviye rekabetçi kur seviyesidir” dedi.

Saat 9:18 itibariyle dolar/TL 13,42, avro/TL 15,16’dan işlem görüyor.