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Yaramazlara biraz batar!

İhraç ürünlerinde ‘Made in Türkiye’ yazacak

İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak “Türkiye” ibaresinin kullanılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

Genelgede şunlar kaydedildi: “Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz ‘Türkiye’ ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin ‘Türkiye’ markası altında temsili hedeflenmektedir.


Bu çerçevede, ‘Türkiye’ markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda ‘Turkey’, ‘Turkei’, ‘Turquie’ vb. ibareler yerine ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.”

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