İGDAŞ halka arz edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) doğalgaz dağıtım şirketi İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’nin (İGDAŞ) halka arz edileceğini duyurdu.

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Bloomberg HT‘de yer alan habere göre İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, CHP’nin belediye meclisinde çoğunluğu kazanmasının halka arzların önündeki engelleri ortadan kaldırdığını ve fon sağlama projelerinin bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.

Vural, otopark şirketi İspark’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halkekmek’inde satış için potansiyel varlıklar olduğuna dikkat çekti.

Vural “Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.

İGDAŞ’ın halka arz planı ilk defa 2010’larda gündeme gelmiş ama gerçekleşmemişti. Daha yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda İGDAŞ’ın 10 milyar dolar değer kazanacağını söyleyen Vural, İGDAŞ’taki İBB hissesini yüzde 90’dan 20’nin altına indirmeyi hedefleyeceklerini söyledi. İGDAŞ 2022’de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.

İBB Mali Hizmetler sorumlusu Vural “Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İGDAŞ’ın ardından sıranın İspark’a gelebileceğini söyleyen Vural, henüz bunun masada olmadığını belirtti.

Vural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kasımda çıkılan 715 milyon dolarlık İBB yeşil tahvil ihracını onayladığını hatırlattı ve aralarında 925 milyon dolarlık kredi hattının da olduğu dört metro projesi finansmanının onaylanma sürecinde olduğunu söyledi.

İBB’nin bu yıl sermaye piyasaları ve EBRD gibi uluslararası finans kuruluşlarından 1 milyar avroluk (1,1 milyar dolar) finansman sağlamayı hedefliyor.

ESG tahvil satışları, yeşil kira sertifikaları, yeşil ve mavi tahvillerinin yanı sıra İBB 225 milyon dolarlık bir kaynağı da yurtdışından borçlanmaya hazırlanıyor. Vural, bunun için Bank of America ve BancTrust Investment Bank’ın kurduğu bir SPV’nin tahvil satacağını ve gelen kaynağı İBB’ye borç olarak vereceğini söyledi.