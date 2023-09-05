İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İstanbul’da İETT’ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırmayla satıldı.

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Karaköy’deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.

‘Bulunmuş Eşya Bürosu‘nca düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.

Toplam değeri 184 bin 110 liradan açık artırmaya sunulan eşyaları, Aziz Korkmaz adlı vatandaş 550 bin liraya satın aldı.