İDO ve BUDO seferleri iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO’nun iptal olan seferleri şöyle:

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas),

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya),

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas),

12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

İDO seferleri de iptal

İDO’dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.