İddia: Üçüncü köprüdeki demiryolunu yapacak yedi firma ihaleden önce belli oldu

İstanbul’da 2016 yılında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yer alacağı açıklanan, fakat bugüne kadar ilerleme kaydedilmeyen demiryolu hattı için bugünlerde ihaleye çıkılacağı, ihalenin verileceği firmalarınsa çoktan belirlendiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Deniz Zeyrek’in yazısına göre Sakarya Akyazı’dan İstanbul Havalimanı’na kadar gidecek bir yüksek hızlı tren hattına ilişkin projen dört etaptan oluşacak. Maliyetinse 50 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.

Buna göre proje için belirlenen şirketler şöyle:

1’inci etap: Çelikler – MetGün

2’nci etap: Özaltın – Türkerler

3’üncü etap: İçtaş

4’üncü etap: Cengiz – Makyol

Zeyrek, 3’üncü etabı üstlenecek ikinci firmayı öğrenemediğini belirtti.

Hükümet son dönemde Kamu İhale Kanunu’nun deprem, afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü ‘davet usulüyle’, duyuru ilanına çıkılmadan düzenlenen ihale modelini sıkça kullanıyor. Bu tür ihalelerde detayların kamuoyuna açıklanmadığı da oluyor.

Üçüncü köprü gibi kamu özel işbirliği modeliyle yürütülen projelerde işletici firmalara araç geçiş sayısı gibi çeşitli garantiler veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.