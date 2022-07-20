İddia: TSK, Duhok’a havan topu attı; sekiz sivil öldü

Irak’ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Dohuk bölgesinde Türkiye’nin düzenlediği roket saldırısında sekiz sivilin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Irak devlet haber ajansı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye sınırındaki Zaho kentinde bulunan bir turistik tesise ‘ağır havan topu saldırısı’ düzenlendiğini ve hayatını kaybeden kişilerin tamamının turist olduğunu bildirdi.

Türkiye PKK ve YPG’ye karşı operasyonlarda Irak’ın kuzeyine düzenli olarak hava saldırıları düzenliyor ve bu saldırılar kara operasyonlarıyla destekleniyor.

Türkiye Vize Başvuru Merkezi önünde protesto

Haberlerin duyulması üzerine Irak’ın Necef kentinde bulunan Türkiye Vize Başvuru Merkezi’nin önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Göstericiler, Türk bayrağını indirerek Türkiye’ye tepki gösterdi.