İddia: Nintendo’nun yeni konsolu 2025’e ertelendi

Nintendo’nun Switch’ten sonra çıkaracağı oyun konsolunun 2025’e ertelendiği iddia edildi.

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Nintendo, 2017’de çıkardığı ve tüm dünyada ses getiren Switch el konsolundan sonra yeni bir konsol çıkarmayı uzun süredir planlıyor. Yeni konsol henüz resmi olarak duyurulmasa da sektör kaynakları bu planı doğruluyor. Kaynaklara göre konsolun 2024’te çıkması bekleniyordu.

Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre Brezilyalı gazeteci Pedro Henrique Lutti Lippe, Nintendo’nun kısa süre önce yayıncılara Nintendo’nun yeni konsoluyla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

VGC ve Eurogamer gibi kuruluşlar da Nintendo’nun lansman planlarını 2024’ün ikinci yarısından 2025’in ilk çeyreğine ertelendiğini aktarmıştı.