Yaramazlara biraz batar!

İddia: Nintendo’nun yeni konsolu 2025’e ertelendi

Nintendo’nun Switch’ten sonra çıkaracağı oyun konsolunun 2025’e ertelendiği iddia edildi.

Görsel: Nintendo

Nintendo, 2017’de çıkardığı ve tüm dünyada ses getiren Switch el konsolundan sonra yeni bir konsol çıkarmayı uzun süredir planlıyor. Yeni konsol henüz resmi olarak duyurulmasa da sektör kaynakları bu planı doğruluyor. Kaynaklara göre konsolun 2024’te çıkması bekleniyordu.


Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre Brezilyalı gazeteci Pedro Henrique Lutti Lippe, Nintendo’nun kısa süre önce yayıncılara Nintendo’nun yeni konsoluyla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

VGC ve Eurogamer gibi kuruluşlar da Nintendo’nun lansman planlarını 2024’ün ikinci yarısından 2025’in ilk çeyreğine ertelendiğini aktarmıştı.

SON HABERLER

THY Hakkari seferleri iptal

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Hakkari uçuşlarının bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal etti.

Donald Trump ayakkabı işine girdi

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Philadelphia’daki ‘spor ayakkabı hayranlarına yönelik’ bir kongre olan ‘Sneaker Con’da kendi ‘Trump markalı’ ayakkabı modelini tanıttı.