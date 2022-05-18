İddia: Malezya’da 22 milyondan fazla kişisel veri 10 bin dolara satıldı

Malezya’da 22 milyondan fazla kişiye ait verinin 10 bin dolara satıldığı öne sürüldü.

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Bir grup bilgisayar korsanı, Malezya Ulusal Kayıt Departmanı’ndan (NRD) çalınan veritabanının ellerinde olduğunu açıkladı.

‘Amanz’ isimli yerel teknoloji portalı, çalınan 160 GB büyüklüğündeki verinin ‘dark web’ üzerinden 10 bin dolar karşılığında satıldığını öne sürdü.

İddialara göre sızdırılan kişisel veriler 1940-2004 tarihlerinde doğan kişilerin isim, doğum tarihi, ev adresi, cinsiyet, telefon ve Malezya kimlik kartı (MyKad) numaralarını içeriyor.

Bakanın verisini yayınladı

İnternet korsanı, verilerin satıldığını ispatlamak için Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin’in kişisel bilgilerini ve MyKad fotoğrafını içeren listeyi yayınladı.

AA’nın aktardığına göre Zainudin, iddia edilen veri sızıntısının NRD kaynaklı olmadığını, hükümetten bilgi almaları için ‘biraz alan açılan birkaç kurumdan’ alınmış olabileceğini söyledi.

Bakan Hamzah, bahsi geçen kurumların isimlerini paylaşmadı, kimlerin verilere erişebildiğine dair bilgi vermedi.