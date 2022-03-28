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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Atık yağlar sofraya geri dönüyor


Son dönemde fiyatları artan ayçiçek yağının atıklarından, yeni yağ ‘üretildiği’ iddia edildi.

Hürriyet yazarı Sefer Levent, bazı firmaların bu yöntemle ayçiçek yağının litresine 5 lira ödediğini yazdı.


ayçiçek yağı
Fotoğraf: AA

Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ayçiçek yağı krizini konuşmaya başladı. Marketlere akın eden yurttaşlar, zam ve ‘yağ kıtlığı’ iddiaları sonrası bol miktarda yağ stoku için kuyruklar oluşturmuştu.

Fiyatlar yükselirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ‘yağ fiyatları’ paylaşımı yapan hesaplara işlem başlatmıştı.

Atık yağların kullanıma sokulduğunu belirten Levent, sağlık için büyük tehdit oluşturan uygulamanın detayları hakkında şunları kaydetti:

*Lokantalarda, yemek fabrikalarında biriken atık yağlar lisanslı şirketlere teslim edilmek zorunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre bu yağlar isteğe göre çöpe atılamıyor; kanalizasyon sistemine boca edilemiyor. Bazı lokanta ve yemek fabrikalarındaki aşçı, bulaşıkçı gibi elemanlar atık yağların bir bölümünü sisteme girmeyerek, saklıyor.

‘Atık yağın litresi 5 TL’

*Bu yağlar, işbirliğindeki atık yağ şirketi çalışanlarına ya da kaçakçılara el altından teslim ediliyor. Bu teslimatın sonucunda da atık yağı kayıtsız bir şekilde satan kişilere 50 kg’lık bidonlardaki yağ için açıktan para ödeniyor.

*Sonrasında bu atık yağlar merdiven altı üretim yapan firmalara satılıyor. Bu firmalar atık yağın litresine 5 TL civarında para ödüyor.

‘Atık yağla ham ayçiçek yağı karıştırılıyor’

*Merdiven altı firmalar atık yağları işlemden geçirip ham ayçiçek yağına karıştırıyor. Böylece çok ucuz bir maliyetle ellerindeki ham yağ miktarını arttırıyorlar.

*Elde edilen zararlı yağ irili ufaklı restoran, lokanta veya yemek fabrikalarına iskontolu satılıyor.

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