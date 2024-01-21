İçkiyle hangi yaşta vedalaşmalı?

Nörolog Richard Restak yeni kitabı ‘Demans Nasıl Önlenir?‘de, düzenli olarak hatırı sayılır miktarda içki içmenin beyin sağlığına zarar verebileceğini anlatıyor.

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Huffingtonpost’un haberine göre Restak, ‘doğrudan bir nörotoksin‘ dediği içkinin hafızamıza çok fazla zarar verebileceğini düşünerek her yaştan insana içkiyle ilişkisini gözden geçirmesini öneriyor: “Kendinize ‘Neden içiyorum’ diye sorun. Eğer cevabınız ‘Ruh halime iyi geliyor, rahatlatıyor’ ise en iyisi tamamen bırakmanız.”

Buna karşılık sosyalleşme isteği veya tadını sevdiği için içenlere şöyle sesleniyor Dr. Restak: “Muhtemelen korkacak daha az şeyiniz. Ancak 65 yaşından itibaren içkiye tamamen ve kalıcı olarak bırakmanız şiddetle tavsiye ediyorum.”

Neden 65?

Peki neden sınır 65 yaş?

Kısmen düşme riskinizden ötürü. Her ne kadar Alzheimer için sigara içmekten daha düşük bir risk faktörü olsa da Dr. Restak, içkinin hafızanıza zarar verebileceğini, ancak dengenizi daha kötü etkileyeceğini söylüyor: “Düşmekten kaynaklanan ölüm oranları özellikle yaşlı erkekler arasında artıyor.”

ABD’de 70 yaş ve üzeri kişilerde kaza sonucu ölümlerin yüzde 70’inin nedeni düşme. Bu nedenle, 65 yaşından sonra içki tüketiminizi sınırlamanızı tavsiye ediyor Dr. Restak: “Özellikle zaten güçte azalma, kas atrofisi, denge sorunları ve ilaç alma gibi düşmeye katkıda bulunan diğer faktörlerden muzdaripseniz. Bu durumlarda içki içmek özellikle tehlikeli olabilir.”

Tek neden bu değil!

Yalnızca aşırı içki tüketiminden kaynaklanan özel bir demans türü de var. Dr. Restak, Korsakoff sendromunun ‘ciddi hafıza kaybıyla ilişkilendirildiğini‘ ve ‘alkolün beyin üzerindeki doğrudan etkisinden kaynaklandığını’ söylüyor.