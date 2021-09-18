İçişleri Bakanlığı: Gaziantep’te bombalı eylem engellendi

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde uçuşa geçen konut kiralarını frenlemek için formül aransa da bugünler de kamuoyunu en çok meşgul eden sorunların başında konut ve barınma çıkmazı geliyor. Ankara Barosu avukatlarından arabulucu Eda Günday, kira konusunda merak edilen tüm bu soruları yanıtladı.