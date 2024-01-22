İçişleri bakanından sahilde bulunan dokuz cesetle ilgili açıklama

Antalya’da üst üste dokuz cesedin sahilde bulunmasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.

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Antalya’da belirli aralıklarla sahilde şimdiye kadar dokuz ceset bulunmuştu. Cesetler gizemini koruken Bakan Yerlikaya konuya ilişkin X (eski adıyla Twiter) hesabından şunları kaydetti:

“Antalya’da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

Antalya’da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.

Meteorolojik verilerse son bir haftadır hakim rüzgarın Güney’den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Muğla’da kıyıya vuran cansız bedeninse 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan üç düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.”