İçişleri bakanı: 1 Mayıs'ta toplam gözaltı sayısı 409

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında İstanbul’da 407, Tokat’ta ve Van’da birer kişi olmak üzere 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakanın X‘ten açıklaması özetle şöyle:

* 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı.

* Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

* Taksim Meydanı’na ‘Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma’ etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı.