İbrahim Yıldız: Yenilgi Mourinho'nun hataları sonucu geldi

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Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek kupada yarı final biletini aldı. Osimhen’in iki gol attığı karşılaşmanın ikinci yarısı çıkan tartışmalar hatta itiş kakışlar nedeniyle uzun süre durdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç maçlıktan daha çok mahalle kavgasına dönüştü. Hakemin kırmızı kartları sonrası oyun yeniden başlasa da futbol yerini kargaşaya bıraktı.

Maçın bitiminden sonra Mourinho’nun Okan Burak’a yaptığı hareket sahalarımızda görmediğimiz bir an olarak kayıtlara geçti. Mourinho hamlelerde geç kaldı. Elinde iyi oyuncular olmasına karşın sahaya iyi bir kadro çıkaramadı. Top tutmakta zorlanan bir takım sahada varken İrfan Can’ı oyuna almaması şaşırttı.

Yenilgi tamamen Mourinho’nun hataları sonucu geldi. Topu rakibine bıraktı. Dönen topları alamadılar. Pas oyunu yapamadılar. Mücadele gücü yoktu. Dağınık bir görüntü verdiler.

İbrahim Yıldız’ın yazısı