İbrahim Yıldız: Mourinho sürprizlerin adamı olduğunu gösterdi 

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Trabzonspor dersine iyi çalışmıştı. Savunma hatasızdı. Uğurcan’ın uzun topları ile akınlar yaptılar. Başarılı bir çalışmaydı. İlk 45 dakika da 3 gol girişimi vardı Fenerbahçe adına. Maximin ve Amrabat’ın beceriksizliği bu girişimleri sonuçsuz bıraktı.

İkinci yarı Mourinho, yaptığı değişiklikle maçı çevirdi diyebiliriz. Orta sahada el freni görevi yapan Amrabat savunmaya çekildi. Talisca forvet arkasına alındı. Talisca, resmen krizi çözen oyuncu oldu. Tam bir anahtar oyuncuydu. Kaleyi gördüğünde vuruyor. Vurduğu topların ağlara gitmesi yüzde 99 gibi bir şey.

Bir de şu var. Mourinho ısrarla oynatmak istediği 3’lü savunmadan bu kez vazgeçti. 4’lüye döndü. Kupa maçında oynayan 7 oyuncuyu da oynatmayarak sürprizlerin adamı olduğunu da gösterdi açıkçası.

İbrahim Yıldız’ın yazısı