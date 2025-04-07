Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Yıldız: Mourinho sürprizlerin adamı olduğunu gösterdi 

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Trabzonspor dersine iyi çalışmıştı. Savunma hatasızdı. Uğurcan’ın uzun topları ile akınlar yaptılar. Başarılı bir çalışmaydı. İlk 45 dakika da 3 gol girişimi vardı Fenerbahçe adına. Maximin ve Amrabat’ın beceriksizliği bu girişimleri sonuçsuz bıraktı.


İkinci yarı Mourinho, yaptığı değişiklikle maçı çevirdi diyebiliriz. Orta sahada el freni görevi yapan Amrabat savunmaya çekildi. Talisca forvet arkasına alındı. Talisca, resmen krizi çözen oyuncu oldu. Tam bir anahtar oyuncuydu. Kaleyi gördüğünde vuruyor. Vurduğu topların ağlara gitmesi yüzde 99 gibi bir şey.
Bir de şu var. Mourinho ısrarla oynatmak istediği 3’lü savunmadan bu kez vazgeçti. 4’lüye döndü. Kupa maçında oynayan 7 oyuncuyu da oynatmayarak sürprizlerin adamı olduğunu da gösterdi açıkçası.

İbrahim Yıldız’ın yazısı

SON HABERLER

Avukatı duyurdu: Mahir Polat Adli Tıp'a sevk ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Polat’ın avukatı Erkam Erdem X hesabından “Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor” dedi. Ne olmuştu? İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren […]

İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik

Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’ye yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.