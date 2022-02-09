İbrahim Yıldız: Fenerbahçe’nin bundan sonra yapacağı tek şey var

Kayserispor’u tebrik etmek gerekir. Çeyrek finale hak ederek çıktılar. Attıkları golün mimarı ise eski bir Fenerbahçeli oyuncuydu. Altyapıdan yetişen Ramazan serbest atışı ağlara gönderdi. Santrası yapılmayan gol uzun yıllar unutulmayacaktır elbette.

Fenerbahçe’nin bundan sonra yapacağı tek şey var. Genç oyuncuları sahaya sürmek. Skor üretemeyen, boşa enerji harcayan oyunculardan artık vazgeçilmeli. Geleceğin takımını yaratmak için kafa yorma zamanı.

Ligden sonra kupanın da dışında kalmak Sarı-Lacivertliler adına büyük bir yıkım. Bu üzücü durumun etkilerini nasıl giderecekler? Bu sorunun yanıtını vermek elbette güç. Tek yapacakları şey iyi oynayarak taraftarın gönlünü kazanmaları. Olabilir mi?…

İbrahim Yıldız’ın yazısı