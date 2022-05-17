İbrahim Varlı: Yeni ‘güvenlik mimarisi’ tartışmaları ete kemiğe bürünür hale getirildi

Ukrayna savaşı yeni dönemin, askeri-politik-siyasal kurgulanması açısından istenilen fırsatı yarattı. Aslında savaş tam da bu yüzden çıkartıldı da denebilir. Savaş öncesi başlayan, 24 Şubat’tan sonra da hızlanan yeni “güvenlik mimarisi” tartışmaları Rusya’nın işgaliyle ete kemiğe bürünür hale getirildi.

Bir süredir “görevlendirme” yapılamayan, beyin ölümü gerçekleştiği tartışmaları yapılan NATO, Ukrayna üzerinden yeniden işlerlik kazandı.

4 Nisan 1949’da 12 ülke tarafından kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü-NATO, 30 üyeyle girdiği 2022’de, daha beşinci ay bitmeden İskandinav ülkelerinin katılım isteğiyle birlikte henüz resmi olmasa da sayıyı fiili olarak 32’ye çıkardı.

İbrahim Varlı’nın yazısı