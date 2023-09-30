İbrahim Varlı: Yedi maddede Dağlık Karabağ meselesi

On binlerin korkuyla yerini, yurdunu terk ettiği, büyük bir insani trajedinin yaşandığı Dağlık Karabağ’da yüz yıllık sorun, “sorunlu” bir şekilde çözüldü. Karabağ’daki Ermeni yönetimi kendisini feshetti.

Bu çaplı büyük nüfus değişimlerinin, “gönüllü/zorunlu sürgünler”in toplumların hafızalarında yarattığı travmatik hasarın kuşaklar boyu süreceği acı tecrübelerle baki. Askeri-politik jeopolitik hesapların, siyasi mühendislik çalışmaların girdabında Güney Kafkasya’da jeopolitik değişime neden olan Karabağ sorunun bölgesel/küresel yansımaları var.

İbrahim Varlı’nın yazısı