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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Varlı: Yedi maddede Dağlık Karabağ meselesi

On binlerin korkuyla yerini, yurdunu terk ettiği, büyük bir insani trajedinin yaşandığı Dağlık Karabağ’da yüz yıllık sorun, “sorunlu” bir şekilde çözüldü. Karabağ’daki Ermeni yönetimi kendisini feshetti.

Bu çaplı büyük nüfus değişimlerinin, “gönüllü/zorunlu sürgünler”in toplumların hafızalarında yarattığı travmatik hasarın kuşaklar boyu süreceği acı tecrübelerle baki. Askeri-politik jeopolitik hesapların, siyasi mühendislik çalışmaların girdabında Güney Kafkasya’da jeopolitik değişime neden olan Karabağ sorunun bölgesel/küresel yansımaları var.


İbrahim Varlı’nın yazısı

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Sanayide elektriğe yüzde 20 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ekim ilişkin elektrik tarifelerini belirledi. Buna göre sanayi abonelerinin elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldı. Yeni elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kalacak.