İbrahim Varlı: Şili’de sol, Boric ile birlikte adeta bir peri masalına imza attı

Şili’de sol Gabriel Boric ile birlikte adeta bir peri masalına imza attı. Yakın siyasi tarihin en özgün başarısı iki yıl önce metro zammına karşı başlayan gösterilerle start aldı. Kısa sürede zamları da kapsayan toplumsal bir başkaldırıya dönüştü. Aylar süren gösteriler sonrası diktatörlük bakiyesi anayasa referanduma götürüldü. Ardından da yeni anayasayı yazacak kurucular kurulu seçiminde ağırlık solun, bağımsız adayların oldu.

Ve o hikâye pazar günü itibariyle tamamlandı. Başkanlık seçimini öğrenci hareketi liderliğinden gelen Hırvat asıllı bir ailenin çocuğu olan 35 yaşındaki Boric’in kazanması bütün sola umut oldu.

Daha seçilir seçilmez, seçim zaferini kutlamak yerine Boric’in sosyalist olmadığını ispata çalışanlara da bir çift söz söyleyelim. Evet, Boric en genel ifadeyle solcu bir aday. Sosyal demokrat-sosyalist arası bir yerde. Kamucu politikaları savunan, halkçı bir isim. Yeni bir Çipras olur mu olmaz mı sorusunu ortaya atmak Hayri Kozanoğlu Hoca’nın da yazdığı üzere “Halkın faşizme hayır demesi anlamına da gelen” Boric’in zaferini gölgelemek olur.

İbrahim Varlı’nın yazısı