İbrahim Varlı: Saray rejiminin karşı koyabilecek gücü yok

İlhan Uzgel hoca, Saray rejiminin, uluslararası alandaki gelişmelerin önüne çıkardığı fırsatları kullanmaya çalıştığını belirtiyor. Amerikan emperyalizmi NATO’yu büyütmeye devam ederken Saray rejiminin buna karşı koyabilecek gücü yok. Erdoğan’ın başdanışmanı İbrahim Kalın, kapıların tam kapanmadığını belirtirken bu duruma işaret ediyor. Ancak Erdoğan her zamanki gibi ikili bir diplomasi oyunu oynuyor. Eline iyi bir fırsat geçirmiş olduğunu düşünerek bunu sonuna kadar kullanıyor. Süreç ne kadar uzarsa konu o kadar gündemde kalacağı için hem diğer sıkıntılardan dikkati uzaklaştıracak, hem de NATO’ya direnen, Türkiye’nin haklarını savunan lider imajı o kadar güçlenecek.

İbrahim Varlı’nın yazısı