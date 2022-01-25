İbrahim Varlı: NATO/ABD yığınağının alev alması küçük bir kıvılcıma bakıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki ABD-İngiliz propagandasının alıcısı olsa da kuşkular da artıyor. VOA News’teki haber analizde Fransız Le Monde gazetesi ortak tavra rağmen “Ukrayna’yı saran tehditlerin gerçekliği” konusunda anlaşmazlık yaşandığını yazdı. Gazeteye göre Avrupa, ABD’nin, “Rusya’nın her an saldırabileceği” şeklindeki alarm veren yaklaşımını desteklemiyor.

Kuşkular, restleşmeler, askeri yığınak devam ederken kimi itirazlara rağmen “Yaşlı kıta”nın ana aktörleri ABD ve NATO’nun peşine takılarak Ukrayna krizinde Washington’ın yanında saf tutmayı sürdürüyor. Büyük bir dezenformasyon eşliğinde yapılan NATO/ABD yığınağının alev alması küçük bir kıvılcıma bakıyor. Bu gerilimli iklimde ABD’nin arkasında saf tutan siyasal İslamcıların “arabuluculuk” söylemlerini ise kimselerin ciddiye aldığı yok.

İbrahim Varlı’nın yazısı