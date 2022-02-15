İbrahim Varlı: Londra ile Washington, kıta Avrupası’nı dizayn etme uğraşısında

Ukrayna’daki kriz yeni değil. 2014 Şubat’ından bu yana devam eden kriz her ne olduysa 8 yıl sonra birden patlak verdi?

Fransız yönetimi dahi Putin’in açıklamalarında işgale yönelik bir emare yok derken İngiliz-Amerikan ikilisinin bunca yığınağının bir nedeni var tabii ki. Londra ve Washington gerilimi tırmandırarak Kıta Avrupası’nı kendi eksenlerinde yeniden dizayn etme uğraşısındalar. Almanya-Fransa liderliğindeki Avrupa’nın bir süredir yeni yol arayışının farkındalar. İkinci olarak Rusya’yı kendi sorunlarıyla meşgul ederek Çin ile yakınlaşmasını önleme derdindeler.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, “Anglo-Saksonların savaşa ihtiyacı var” sözleri esasında durumu özetliyor. O ihtiyaç da yukarıdaki planlardan kaynaklanıyor.

Avrupa yüksek gerilim altında. Tehlikeli bir iklim yaratıldı. Bunca savaş yığınağının olduğu bir cephede ufak bir provokasyonun dahi savaşa yol açma ihtimali hayli fazla. Bu durumda da çatışmaların lokal mi kalacağı yoksa bölgesel bir hal mi alacağını süreç gösterecek.

İbrahim Varlı’nın yazısı