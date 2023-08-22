İbrahim Varlı: Latin solu neden, nasıl kazanıyor?

Neredeyse tüm kuzey yarım küre sağa-aşırı sağa dümen kırarken, yoksul “küresel güney”in sola meyletmesi, gün geçtikçe ağırlaşan politik eko-sistemde ferahlatıyor.
“Neden Güney Amerika sola, Avrupa sağa yelken kırıyor?” başlıklı 29 Eylül 2022 tarihli yazımda bu duruma dikkat çekmeye çalışmıştım. Aradan geçen bir yıllık sürede değişiklik olmadı; küresel sorunlar daha da ağırlaşırken güney ve kuzey’deki farklı yönelimler olduğu gibi devam etti.
Avrupa’da aşırı sağ hareketler ivme kazanırken yerkürenin yoksul güneyinde bambaşka bir hikâye yazılmaya devam ediyor.