İbrahim Varlı: Latin solu neden, nasıl kazanıyor?

Neredeyse tüm kuzey yarım küre sağa-aşırı sağa dümen kırarken, yoksul “küresel güney”in sola meyletmesi, gün geçtikçe ağırlaşan politik eko-sistemde ferahlatıyor.

“Neden Güney Amerika sola, Avrupa sağa yelken kırıyor?” başlıklı 29 Eylül 2022 tarihli yazımda bu duruma dikkat çekmeye çalışmıştım. Aradan geçen bir yıllık sürede değişiklik olmadı; küresel sorunlar daha da ağırlaşırken güney ve kuzey’deki farklı yönelimler olduğu gibi devam etti.

Avrupa’da aşırı sağ hareketler ivme kazanırken yerkürenin yoksul güneyinde bambaşka bir hikâye yazılmaya devam ediyor.

İbrahim Varlı’nın yazısı