İbrahim Varlı: HTŞ yüzünü Körfez'e dönerken Ankara gücü oranında bu paylaşımda rol kapma arayışında

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Türkiye, Körfez ülkeleri ile Suriye’de bir nüfuz yarışı içinde. HTŞ yüzünü Körfez’e dönerken Ankara gücü oranında bu paylaşımda rol kapma arayışında. Ancak ekonomik darboğaz ve siyasi etkenler nedeniyle oldukça dezavantajlı. Körfez ülkeleri petrodolarlar sayesinde Suriye’nin inşası için daha fazla kaynak ayıracak güce sahip. Arap kimliğinin verdiği avantajlar da unutulmamalı.

22 Ocak’ta The Economist’e konuşan bir HTŞ yetkilisi bu gerçeği şu sözlerle aktarıyor: “Türkiye Suriye ordusunu eğitmek ve donatmak istiyor ama bir başka Ortadoğu ülkesi daha cazip bir teklifte bulundu. Türkiye’ye minnettarız ama kendimizi bir tek kampa koymamıza gerek yok.”

Körfez’in paraları meselenin sadece bir boyutu. Amerikan-İsrail ittifakı, Türkiye’nin nüfuz alanını genişletmesinin önünde en önemli bariyer. İsrail, Türkiye veya herhangi bir ülkenin Suriye’de nüfuz alanını artırmasını kendi yaşamsal çıkarlarına aykırı görüyor. Kontrollü bir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü, merkezi yönetimin güçsüz, hiçbir ‘dış aktör’ün etkin olmadığı yeni Suriye, Tel Aviv’in ana hedeflerinden.

Saray rejimi Suriye’de kendisine alan açmaya çalışsa da gücü bir yere kadar. Ekonomik yetersizliğin getirdiği handikaplar nedeniyle istediği hamleleri yapmaktan uzak. Suriye’de adım adım Amerikancı bir çözüme doğru yol alınırken çok aktörlü denklemde herkes kendi hamlesini yapıyor. Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, SDG-SMO arasındaki çatışmalar bunun yansımaları.

İbrahim Varlı’nın yazısı