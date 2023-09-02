İbrahim Varlı: En tehlikeli aşırı solcu

Almanya’da yakın zamanda ibretlik bir dava görüldü. Davanın kahramanı üniversite öğrencisi antifaşist solcu Lina E. Suçu neo-Nazilere yönelik saldırılar gerçekleştirmek. Dresden’deki Saksonya Eyalet Mahkemesi’nde yüksek güvenlik önlemleri altında görülen davada Lina E., beş yıl üç ay hapse mahkum edildi.

Antifa Doğu Davası (Antifa-Ost-Verfahren) olarak adlandırılan davanın 31 Mayıs’taki 97’nci duruşmasında tutuksuz yargılanan Lennart A., Jannis R. ve Jonathat M.’ye ise 2,5 ila 3 yıl 3 ay arasında değişen cezalar verildi. Kasım 2020’den bu yana tutuklu yargılanan sosyal pedagoji öğrencisi Lina E.’nin grubun lideri olduğu ileri sürüldü.

İbrahim Varlı’nın yazısı