İbrahim Varlı: Dış politikadaki irtifa kaybı baş döndürücü

Dış politikadaki irtifa kaybı baş döndürücü. Son günlerde Libya’dan Suriye ve Doğu Akdeniz’e pek çok cephede önemli kırılmalar yaşanırken Ankara hızla zemin kaybediyor. Suriye’ye yönelik askeri harekât planları, yaklaşan Libya seçimleri, Doğu Akdeniz’deki ittifaklar hepsi Ankara’nın yalnızlığını derinleştiriyor. İktidarın bu kısır döngüden kurtulmak için ‘küresel ezeli hasımlar’ ABD ve Rusya ile birlikte iş tutma stratejisi de eline ayağına dolanmaya başladı.

Amerikan emperyalizmi de, Rusya da Türkiye’ye karşı başka aktörleri yedeklemeye çoktan başladı. Küresel egemen güçler arasında sıkışan AKP iktidarı, “Göbeğimizi kendimiz keseriz” diyerek ABD ve Rusya’ya mesajlar yollasa da ıskartaya çıkmasına az kaldı. Jeopolitik vazgeçilmezliğin de bir sınırı var!

İbrahim Varlı’nın yazısı