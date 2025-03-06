İbrahim Varlı: ABD-İsrail emperyal projesi, Suriye'yi Lübnanlaştırma niyetinde

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ABD-İsrail emperyal projesi, Suriye’yi Lübnanlaştırma, Iraklaştırma niyetinde. Suriye’nin komşu ülkeleri gibi etnik, mezhepsel, toplumsal kodları üzerinden içeriden bir siyasal bölüşüme tabi tutmak temel hedef. Bir Amerikan projesi olarak Ortadoğu’nun emperyalist emeller ve İsrail çıkarları ekseninde şekillendirme planının düğüm noktası Suriye.

Merkezi yönetimin güçsüz olduğu, içeriden ayrıştırılan bir Suriye, İsrail’in bölgesel güvenliği için elzem. İsrail Suriye topraklarında işgalini yaygınlaştırırken, direnci düşmüş, kendisine sorun yaratmayacak bir ülke bu planlarına hizmet edecek. HTŞ’ye teslim edilen Suriye’nin çok parçalı bir yapıya büründürülmesinin merkezinde de Kürtler var.

Tel Aviv güneyde Dürziler üzerinden niyetini adım adım hayata geçirirken Suveyda’daki özerklik ilanı ile önemli bir adım atılmış oldu. Kuzeydoğuda ise ABD destekli Kürtler var. 2011’den bu yana fiili bir özerklik içerisinde olan Kürtler, denklemin en başat aktörlerinden. HTŞ yönetimi ile merkezi yapıya eklemlenme konusundaki müzakerelerden sonuç çıkacak gibi değil. Kürtler, mevcut fiili durumu kurumsallaştırma, kalıcılaştırma peşinde. Bu konuda ABD’den de, İsrail’den de Fransa ve İngiltere gibi Batılı ülkelerden de tam destek söz konusu.

İbrahim Varlı’nın yazısı