İbrahim Ö. Kaboğlu: AKP grup toplantısındaki eylem, anayasal düzenin tümden ortadan kaldırılmasına yönelik

Siyasal sonuçları ise, ikinci parti üzerinden “demokratik muhalefeti tasfiye” girişimidir. CHP’nin, Millet İttifakı yanısıra, demokratik parlamenter rejim yanlısı partilere öncülük eden konumu nedeniyle eylem, suça azmettirme ve teşvik, yalnızca CHP’ye yönelik olarak değil, Cumhur İttifakı dışında kalan bütün partiler için tehdit niteliği taşımakta.

Böyle bir şiddet aracı, partiler arası eşit yarışma koşullarını ortadan kaldırıyor ve Anayasa md.67’ye de aykırı.

Toplumsal bakımdan; ana muhalefet partisi konumu ötesinde kurduğu demokratik ittifakla, toplum ve seçmen çoğunluğunu temsil eden bir parti liderine yönelik şiddeti meşrulaştırıcı video, toplumun huzurunu ve milli dayanışmayı bozucu sonuçlar doğurma olasılığı bakımından Anayasa madde 2’ye de aykırı.

Anayasal düzen için nasıl bir tablo?

AKP Grup toplantısındaki eylem, anayasal düzenin tümden ortadan kaldırılmasına yönelik bir girişimdir.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı