İbrahim Kiras: ‘Varış yeri’ Türkiye olan kokain sevkiyatı konusu ne olacak?

İddiaların hepsini bir kenara atalım. Hepsini yalan ve iftira kabul edelim… Peki, ‘varış yeri’ Türkiye olan kokain sevkiyatı konusu ne olacak?

Bundan bir yıl önce Kolombiya’da yakalanan ve resmi makamlar tarafından ‘varış yerinin İzmir olduğu’ açıklanan 265 milyon dolar değerindeki 5 ton kokain ile geçtiğimiz haftalarda Panama’da yakalanan ve son durağı Mersin limanı olan 616 paket kokain sevkiyatlarının alıcı tarafları hakkındaki belirsizlik ve bununla ilgili suçlama ve iddialar boş verilecek bir konu değil. Bu hususta herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına, konuya yargının el koyup koymadığına dair bir açıklama yapılmamış olması da durumun vahametini arttırıyor. Dile getirilen iddiaların yalan ve iftiradan ibaret olduğuna inanmamız isteniyorsa kulaklarımızın kurusıkı hamasetten daha fazlasını işitmesi gerekir.

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İbrahim Kiras’ın yazısı