İbrahim Kiras: Sıkıntısız bir iş olsaydı panik içinde afişleri söktürürler miydi?

Çok fazla kaçılamıyor gerçek dertlerden. Nitekim 104 amiral meselesi bitti, yeniden ‘128 milyar’ meselesi hatırlandı.

Biraz da hükümetin kendisi sebep oldu konuyu yeniden hatırlayışımıza ve kaldığımız yerden tekrar tartışmaya başlamamıza. Önce CHP’nin afişleri indirilip konu hakkında cumhurbaşkanına hakaret soruşturması açılarak… Sonra da üst perdeden bir açıklama yapıyormuş gibi görünüp ‘işin esasını açıklamama’ tavrıyla kuşkuları daha da arttırarak…

Reklam

(…) Merkez Bankası’nın bundan önceki başkanının göreve gelişinin de görevden alınışının da bu 128 milyar dolarla ilgili olduğu söyleniyor siyasi kulislerde. Sokakta ise şu söyleniyor: Bu 128 milyar konusu iktidarın dediği gibi önemsiz ve sıkıntısız bir iş olsaydı panik içinde her yerde o afişleri söktürürler miydi?

İbrahim Kiras’ın yazısı