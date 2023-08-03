İbrahim Kiras: MB’nin enflasyon öngörüsünü yüzde 58’e çıkarması hepimizi sevince boğdu

Geçen hafta kamuoyunda oluşan haletiruhiye karşısında şöyle düşündük çoğumuz: Memleket rasyonaliteye o kadar hasret kalmış ki seçimden önce yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22 olarak açıklayan Merkez Bankası’nın şimdi öngörüsünü yüzde 58’e çıkarması hepimizi sevince boğdu!

Oysa yeni ekonomi kadrosunun iş başına geldiği günden bu yana çarşıda pazarda değişen bir şey yok. Ne hayat pahalılığında bir gerileme var ne de milli paranın satın alma gücünde artış. Hatta döviz kuru daha da yükseldi, ekstra vergiler geldi. Benzin 37 TL’yi buldu.

Bütün bunlara rağmen yeni ekonomi kadrosundan ümidimizi kesmedik. “Hiç olmazsa aklımızla alay etmiyorlar” diyoruz. Bu kadarı yetiyor. Toplum olarak ülkeyi yönetenlere artık “Gerçekçi ol canımı ye” diyecek hale geldik.

İbrahim Kiras’ın yazısı