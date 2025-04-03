İbrahim Kiras: İtirazcı kitle CHP'lilerden ibaret değil

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İmamoğlu’na yönelik yargı operasyonunun ardından İstanbul Saraçhane Meydanı’ndakiler başta olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirilen protesto gösterilerinin temsil ettiği toplumsal reaksiyonun manası hâlâ tam olarak kavranamamış görünüyor. Dolayısıyla bunlara karşı iktidarın gösterdiği tepki de -süreç boyunca yaptığı hemen her şey gibi- problemli.

İktidar cenahının burada toplanan insanlara CHP kalabalığı diye bakması vahim hata. Saraçhane’deki protestolara katılanlardan öğrendiğimize göre, gösteriler sırasında hoparlörden belirli şarkı ve türküler çalındığında birçok genç “CHP mitingine mi geldik” diye tepki göstermiş. CHP lideri konuşurken de sık sık benzer reaksiyonlar gerçekleşmiş.

İktidarın karşısına çıkan itirazcı kitle AK Parti’nin oylarını alma ümidi taşımadığı CHP’lilerden ibaret değil. Bilakis bugüne kadar çeşitli fırsatları değerlendirip konsolide ederek oylarını aldığı geniş sağ kesimin temsilcisi sayabileceğimiz gençler var ortada. Bu tablonun ülke genelini ne ölçüde temsil ettiğini hesaplamak elbette mümkün değil ama toplumdaki eğilimlerin yönüne ilişkin değerli bir veri seti var elimizde. İktidar bu durumun farkında değilmiş gibi karşısındaki cepheyi genişletecek adımlar atmaktan geri durmuyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı