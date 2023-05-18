İbrahim Kiras: Her seçim, diğer seçimlerden ayrı şartlarda yapılır

İlk turdaki tablo nasıl olursa olsun, “İkinci turda kim başarılı olur?” sorusunun cevabı değişmez: Birinci turdaki sonucun nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıp buna göre ikinci tura hazırlanan taraf başarılı olur.

İki hafta sonra farklı şartlarda yeni bir seçim yapılacağı gerçeğini anlayamayan veya anlamak istemeyen taraf başarısız olur.

Unutulmaması gereken husus her seçimin diğer seçimlerden ayrı şartlarda yapıldığı gerçeğidir. İki seçimin arasında altı ay veya on beş gün olması sonuçların aynı olmasını gerektirmez. Önemli olan şartların değişip değişmediğidir.

İbrahim Kiras’ın yazısı