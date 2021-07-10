İbrahim Kiras: HDP ‘kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla’ taktiği uyguluyor

HDP’liler ise son günlerde sık sık “Muhalefet blokunun adayını destekleme mecburiyetimiz yok” diyerek Erdoğan’a açıktan sinyal gönderiyorlar. Çözüm sürecinin yeniden başlatılmasından dem vuranları bile var. Elbette bugünkü konjonktürde buna ihtimal veren kimse olmaz. Ne AK Parti tabanı hazır böyle bir flörtün tekrar başlatılmasına ne de HDP tabanı. İktidar partisinin tabanı şöyle ya da böyle ikna edilse bile koalisyon ortağı MHP’nin buna göz yummasını beklemek akla ziyan bir düşünce olur zaten.

Anlaşılan o ki “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” taktiği uygulanıyor. Sinyal iktidara veriliyormuş gibi yapılıyor ama asıl muhatap muhalefet. Daha ziyade Millet İttifakının adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak amacıyla “pazarlık kızıştırmak” istiyor HDP. Mümkünse seçim sonrasına ilişkin bazı taahhütler koparmayı da gönlünden geçiriyor herhalde. İktidara değil muhalefete seslendiği muhakkak.

İbrahim Kiras’ın yazısı