Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: HDP ‘kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla’ taktiği uyguluyor

HDP’liler ise son günlerde sık sık “Muhalefet blokunun adayını destekleme mecburiyetimiz yok” diyerek Erdoğan’a açıktan sinyal gönderiyorlar. Çözüm sürecinin yeniden başlatılmasından dem vuranları bile var. Elbette bugünkü konjonktürde buna ihtimal veren kimse olmaz. Ne AK Parti tabanı hazır böyle bir flörtün tekrar başlatılmasına ne de HDP tabanı. İktidar partisinin tabanı şöyle ya da böyle ikna edilse bile koalisyon ortağı MHP’nin buna göz yummasını beklemek akla ziyan bir düşünce olur zaten.

Anlaşılan o ki “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” taktiği uygulanıyor. Sinyal iktidara veriliyormuş gibi yapılıyor ama asıl muhatap muhalefet. Daha ziyade Millet İttifakının adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak amacıyla “pazarlık kızıştırmak” istiyor HDP. Mümkünse seçim sonrasına ilişkin bazı taahhütler koparmayı da gönlünden geçiriyor herhalde. İktidara değil muhalefete seslendiği muhakkak.


İbrahim Kiras’ın yazısı

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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.