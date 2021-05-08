İbrahim Kiras: Din, kitap, vatan, millet nutukları bedava

Uygulanan ekonomi politikaları sayesinde “yardıma ve desteğe ihtiyacı olanlar kitlesi” giderek büyüyor. Pandemi sürecinde esnaf da bu kitleye katıldı. İşsizlik rakamları zaten gün gün artıyor. Bu durumda “siyasi akıl”dan beklenen ne olur? Destekleri artırmak. Bunun için gerekirse başka yerlere yapılacak ödemeleri kısmak.

AK Parti iktidarı bunun tam aksini yapıyor. Müteahhit borçlarını geciktirmeden ödüyor ama kendi oy tabanının da iskeletini oluşturan küçük esnafı “destek ve yardım verilen kitle”ye dahil etmeye yanaşmıyor. Bir tercihte bulunuyor. Müteahhitler, büyük inşaat şirketleri ve benzeri birkaç yapı lehine bu tercih. Keza başlangıç maliyeti 60 milyar dolar olan Kanal İstanbul’u inşa etme hayali de burunlarda tütüyor. Buraya getirilmek istenen finansmanın vatandaşa aş ve iş getirecek projelere sarf edilmesi düşünülmüyor.

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Elbette hâlâ seçimde oy kullanacak olan vatandaşın desteğine ihtiyaç var. Bunun için vatandaşın memnuniyetinin temin edilmesi gerektiği de biliniyor ama tercihte bulunmak gerektiğinde hükümetin ilk tercihi bu olmuyor. Galiba vatandaşı “memnun etmek” yerine “ikna etmek” daha ekonomik görünüyor. Memnun etmenin maddi maliyetini başka alanda değerlendirip ikna etmenin bedava yollarını kullanmak daha cazip. Din, kitap, vatan, millet nutukları bedava çünkü…

Farklı bir mantık rol oynuyor bugünkü iktidarın bütün tercihlerinde…

İbrahim Kiras’ın yazısı