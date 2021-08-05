İbrahim Kiras: Çok vahim iddialar

Reuters’in geçtiği habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Washington’da gazetecilerin yer aldığı bir brifingte “Potansiyel göç konusunda Afganistan’ın komşu ülkeleriyle görüştüklerini” söylemiş, Pakistan’ın Afganistan ile olan sınırlarının açık kalmasının önemli olduğunu, diğer göçmenlerin ise İran üzerinden Türkiye’ye gidebileceklerini açıklamıştı.

(…) Ana muhalefet partisi liderine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Biden ile yaptığı baş başa görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıların gelmesini kabul etmişti.

“Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır” diye ayrı bir iddia daha ortaya attı Kılıçdaroğlu.

ABD ile yapılan görüşmelerde müzakere edildiği açıkça bilinen Kabil Havaalanı’nın korunması işini Türk askerinin üstlenmesi teklifi bile birçok bakımdan riskli ve kabul edilemez nitelikteyken, kapalı görüşmelerde daha başka tekliflerin görüşülmüş ve başkaca pazarlıkların yapılmış olabileceğini düşünmek bile korkunç.

Umulur ki bu vahim iddialar hususunda kamuoyuna ikna edici bir açıklama yapılır.

İbrahim Kiras’ın yazısı