İbrahim Kiras: ‘Çılgın’ projenin hayata geçmesi o kadar uzak bir ihtimal ki

Kanal İstanbul konusundaki politik tutumları doğru değerlendirebilmek için bugün itibarıyla “asla gerçekleşmeyecek” bir projeden bahsettiğimizi akılda tutmalıyız.

Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” demesi yalnızca “vazgeçtik” deme şansının olmamasından. Bu hususta atılabilecek bir geri adımın siyasi yenilgi anlamına geleceğini ve ciddi ölçüde itibar kaybına yol açacağını görebilmek için kurt bir siyasetçi olmaya gerek yok.

Dahası, “çılgın” projenin hayata geçmesi o kadar uzak bir ihtimal ki iktidar mensupları artık işin hesap-kitabını bile doğru düzgün yapmaya çaba ve özen göstermiyorlar.

Tayyip Erdoğan geçen günkü temel atma töreninde Kanal İstanbul’un maliyetinin 15 milyar dolar olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığına ait resmi kanalistanbul.gov.tr sitesinde ise maliyet 75 milyar dolar olarak açıklandı. (Tabii ki sitedeki rakam değiştirildi konunun haber olması üzerine üzerine.) Bu rakam en başta 50 milyar dolardı. Bir ara 85 milyar dolar telaffuz edildi. Şimdilerde ise epeyce tenzilat yapıldı maliyet tutarında. (Olur da kredi verebilecek birileri çıkarsa, onları ürkütmemek için belki…)

İbrahim Kiras’ın yazısı