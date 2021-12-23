İbrahim Kiras: Bundan sonra ‘nasların gerekleri’ yapılmayacak mı?

Olup bitenlerin gerekçesini kimsenin aklı mantığı almıyor ama yine de sormadan edemiyoruz: Neden?

Madem sonunda buraya gelinecekti, neden yapıldı onca tuhaf şey?

Pazar akşamı “Faizleri düşürüyormuşuz! Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Hüküm bu!” diye konuşan Erdoğan ertesi gün döviz kurunun beklendiği üzere yeniden fırlaması ve Merkez Bankasının dolar satarak yaptığı müdahalenin de işe yaramaması üzerine mi yaklaşımını değiştirdi?

Döviz kuruna ayarlı mevduat faizi çözümü birden bire o gün mü akıllara geldi?

Pazar akşamı söylenen sözlerin pazartesi sabahı döviz piyasasındaki sonucunun ne olacağı bilinmiyor muydu? Biliniyorsa bu açıklamaların bir süredir ısrarla sürdürülmesinin sebebi neydi?

Pazartesi akşamı yapılan konuşmada naslardan niye söz edilmedi?

Bundan sonra “nasların gerekleri” yapılmayacak mı?

İbrahim Kiras’ın yazısı