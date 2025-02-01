İbrahim Kiras: Bu 'adaletsizlik' AK Parti'ye oy veren muhafazakar vatandaşımızı rahatsız ediyor mu acaba?

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İktidar mensupları ne yaparlarsa yapsınlar adaletin ne şekilde tecelli edeceğinden bu kadar eminlerken, muhalif siyasetçiler, aydınlar, gazeteciler sadece ve sadece sosyal medya paylaşımlarından dolayı sabaha karşı evleri basılıp gözaltına alınıyorlar. ‘Evlerinde ve iş yerlerinde saatlerce arama yapıldığı’ açıklanıyor. Bu durum AK Parti’ye oy veren mütedeyyin muhafazakar vatandaşımızı rahatsız ediyor mu acaba?

Cumhurbaşkanının ‘AK Parti lideri şapkasıyla’ konuşup en ağır sözlerle eleştirdiği siyasetçiler kendisine cevap verirse cumhurbaşkanına hakaret ile suçlanıp yargılanıyorlar. Bu ‘adaletsizlik’ AK Parti’ye oy veren mütedeyyin muhafazakar vatandaşımızı rahatsız ediyor mu acaba?

O kadar çok örnek var ki…

Mesela Sinan Ateş davasının geldiği yer, bu vatandaşlarımızın vicdanını ve içlerindeki adalet duygusunu tatmin ediyor mu?

Mesela siyasi ihmaller, kötü yönetim, rant hırsı yüzünden tren kazalarında, depremde, yangında kaybettiğimiz canların hesabının hiç kimseye sorulamıyor olması mütedeyyin muhafazakar vatandaşımızı rahatsız ediyor mu acaba? Vicdanında bir kanama olmasa bile bir kıpırdanma uyandırıyor mu? Yüreklerinde bir sızı oluyor mu? Ne hissediyorlar? Neler geçiyor içlerinden?

İbrahim Kiras’ın yazısı