İbrahim Kiras: Baykal’ı partiden ihraç ettirebilirlerse sol siyasete iktidar yolu açılacak!

‘Sünni’ sözünü hakaret anlamında kullanan bir solcu aydın çıkmış, Baykal’ı “Erdoğan’ın önünü açtı” diye eleştiriyor… Eli kalem tutan, ağzı laf yapan ne kadar solcu varsa, onlar da koro halinde bu lafları tekrarlıyorlar. CHP’nin eski genel başkanını partiden ihraç ettirebilirlerse sol siyasete iktidar yolu açılacak!

CHP açısından iyi haber bunların -sesleri çok çıkmakla birlikte- tabanla ilgilerinin ve tabanı etkileme kabiliyetlerinin zayıflığı. Ama tavan da bağışıklığını güçlü tutmalı. Ne de olsa tabanı değil tavanı etkileyen o eski hastalıktan söz ediyoruz çünkü.

İbrahim Kiras’ın yazısı