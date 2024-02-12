İbrahim Kahveci: Yerli gazda durum

Her seçimden önce Türkiye’de petrol keşifleri ve gaz keşifleri yapılır. Ama bu sefer Karadeniz gazı ayrı yer tutuyor.

Yıllık gaz ithalatı 50-60 milyar sm3 arasında değişen Türkiye, Karadeniz’de 710 milyar m3 rezerve sahip gaz buldu. Hatta bu bulduğu gazı 2023 yılında işletmeye alarak önemli bir başarı elde etti.

Peki, sorun nerede?

Nisan 2023’de Karadeniz gazının işletmeye alınma töreni düzenlendi. Karadeniz gazı Faz-I, Faiz-II ve Faz-II aşamalarında üretilecekti.

Faz-I aşamasında ilk 5 kuyu hemen Nisan ayında devreye girecek ve sonraki 5 kuyu ile toplam 10 kuyuya eylül ayında ulaşılacaktı.

Faz-I aşamasında günlük üretim 10 milyon m3 olacak ve Faz-II ile 2026’da günlük üretim 40 milyon m3’e yükselecekti. Ve nihayetinde Faiz-III ile 2028’de günlük üretim 60 milyon m3’e ulaşarak konutlarda kullanılan doğalgazı kendimiz üretmiş olacaktır.

Günlük 10 milyon m3 yıllık 3,6 milyar m3, günlük 40 milyon m3 ise yıllık 14,6 milyar m3 ve günlük 60 milyon m3 ise yıllık 21,9 milyar m3 gaz etmektedir. Yıllık 60 milyar m3 gaz ithalatı düşündüğümüzde Faiz-III aşamasında tüketimin yüzde 35’ini karşılamış olacağız.

Çok güzel ve çok hoş bir durum.

Peki durum ne olmuş… Hadi bir de buna bakalım.

Türkiye 2022 yılında 54 milyar 662 milyon m3 gaz ithal ederken 380 milyon m3 yerli gaz üretimi gerçekleştirmiş. (%0,7)

Gelelim Nisan ayında devreye giren yerli gaz sonrası durumuza.

2023 yılı ilk 11 ayında doğalgaz ithalatımız 44 milyar 420 milyon m3 olmuş. Buna karşılık yerli gaz üretimimiz 694 milyon m3 seviyesinde kalmış. (%1,56)

Aylık bazda baktığımızda gerçekten eylül ayında bir sıçrama var. Türkiye 2022-2023 aylık yerli gaz üretimi 30-40 milyon m3 aralığında seyrediyordu. Bu üretim miktarı eylül ayında 110 milyon m3’ ve ekim-kasım aylarında da 140 milyon m3’e yükseldi.

İyi ama biz eylül ayından itibaren Faz-I’in 5+5 kuyularının devreye alınması ile günlük 10 milyon m3 ve aylık 300 milyon m3 sadece Karadeniz gazı üretecektik. Buna göre Karadeniz gazında aylık 300 milyon m3 beklerken 100 milyon m3 üretimde kalmışız.

İbrahim Kahveci’nin yazısı