Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Yapısal çöküş yavaş olur ve kimse anlamaz

Aslında Türkiye’de yapısal gerileme, yapısal çöküş çoktan başlamış.

Bu gidişle 20 yıl sonra Türkiye 1,4 trilyon $ gelire ulaşabilir. Ama S. Arabistan 1,9 trilyon dolar ile bizi çoktan geçer. Tayland bizi yakalar, Nijerya 1,5 trilyon dolar ile bizi geçer, Bangladeş bile 1,6 trilyon dolar ile bizden daha zengin duruma gelir. Vietnam 1,8 trilyon dolar ile S. Arabistan’ı izler.


Nasıl çöktüğümüzü ve emsallerimize göre gerilediğimizi şimdi anladınız mı? Yapısal çöküş yavaş olur ve kimse anlamaz. Ama oransal olarak geriler durursunuz. Tam da bugün Türkiye’nin yaşadığı gibi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

SON HABERLER

Zülâl Kalkandelen: Veganizm, en ilerici devrimci mücadele

Gazeteci-yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülâl Kalkandelen, Türkiye’nin ilk veganlarından. 20’li yaşlarından beri hayvan haklarını savunuyor, veganlığın etik ve politik tercihlerle bağlantısının altını kalın çizgilerle çiziyor. Kalkandelen’in ‘Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü’ adlı kitabı Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayınlandı.

İkinci Meşrutiyet, Lozan ve yeni Türkiye

Yeni Türkiye’yi kurgulayanların dış politikaya ilişkin hayalleri bugün gerçeklerin duvarına çarpıp dağıldıkça, Lozan Anlaşması gibi konulara geri dönüp hayıflanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.