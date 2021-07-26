İbrahim Kahveci: Yapısal çöküş yavaş olur ve kimse anlamaz

Aslında Türkiye’de yapısal gerileme, yapısal çöküş çoktan başlamış.

Bu gidişle 20 yıl sonra Türkiye 1,4 trilyon $ gelire ulaşabilir. Ama S. Arabistan 1,9 trilyon dolar ile bizi çoktan geçer. Tayland bizi yakalar, Nijerya 1,5 trilyon dolar ile bizi geçer, Bangladeş bile 1,6 trilyon dolar ile bizden daha zengin duruma gelir. Vietnam 1,8 trilyon dolar ile S. Arabistan’ı izler.

Nasıl çöktüğümüzü ve emsallerimize göre gerilediğimizi şimdi anladınız mı? Yapısal çöküş yavaş olur ve kimse anlamaz. Ama oransal olarak geriler durursunuz. Tam da bugün Türkiye’nin yaşadığı gibi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı