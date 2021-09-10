İbrahim Kahveci: Vurgun piyasası altyapısı hazırlanıyor; vole vurma yılı

Bakın 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında yıllık enflasyon %24,52 ve %25,24 gibi muazzam seviyede bulunuyordu. Ama tam bir yıl sonra ‘vurgun piyasası’ işletildi ve enflasyon da %9,26 ve %8,55’leri gördü.

Ya şimdi…

Şimdi enflasyon yine yüzde 19,25’lere çıkmış durumda.

Ve tam vurgun piyasası altyapısı hazırlanıyor. Gelecek yıl her şey uygun… Piyasa tabiri ile vole vurma yılı…

Sonrası mı? İşte orası bir kez daha tufan tabii. Bunu herkes biliyor aslında. Ama kısa vadeli çıkarlar, sandıkta seçim vs için mesele bugündür.

Artık siyasette yarın diye bir şey olmuyor. Bugünü kurtarınca gerisi mesele olmaz.

İnsanlar çöpten yiyecek toplarken şükredebiliyorsa ve reisliğe bağlılıklarını sürdürebiliyorsa yarının ne önemi olabilir…

Evlatlarımız düşünsün…

İbrahim Kahveci’nin yazısı