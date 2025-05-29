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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Ucuz kredi almak için manşet yaparken tüm gerçeklerle yüzleşiyorsun

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Kaş yapayım derken göz çıkartmak tam da böyle bir şey… Ucuz kredi almak için manşet yaparken bir de bakmışsın tüm gerçeklerle yüzleşiyorsun.


Hakkını teslim edelim: “Ekonomide Rasyonel Çöküş” güzel başlıktı. “Ekonomide Ortodoks Depremi” de yaratıcıydı.

“Üretim düştü sanayi duruyor” önemli bir tespit. Lakin eksik…

Sanayide üretim ne zaman durdu? Endekse bakınca hemen anlıyorsunuz: Erdoğan’ın “Nass… Ekonomi Modeli” başladığında sanayi üretimi adeta stop etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Ağustos 2021’de 103,0 seviyesindeydi. Ekim 2024’de ise 103,9 seviyesinde seyrediyordu. Toplam 3 yılda sanayi üretim artışı sadece ve sadece yüzde 0,8 olmuş…

Nass başladı sanayinin çarkları durdu. Yeni Şafak bunu es geçmiş.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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