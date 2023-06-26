İbrahim Kahveci: Türkiye’de çalışarak varlık edinme dönemi bitmiştir

Neo-Liberalizmin temeli “girişimciyi destekle ki iş yeri açıp istihdamı artırsın” anlayışına dayalıydı. Biz buna kısaca ‘arz iktisadı’ diyoruz. Ama 80’lerde Reagenizm ve Thatcherizm ile filiz bulan bu anlayış ilerleyen yıllarda özellikle finansallaşma ile gelir dağılımını beklentinin ötesinde bozdu.

Krugman 50’lerde 60’larda ABD’de bir çalışanın gelirinden asgari harcamayı çıkarttığında 10 yıl içinde bir ev ve bir araba satın alabildiğini söylüyor. Bugün Türkiye’de bir çalışanın açlık sınırı haricinde sadece ev alma süresi 53 yıldır. Ortalama çalışma hayatı 40 yıl olduğunda bu süre bir toplum için yaşanmaz bir hayat demektir.

Türkiye’de çalışarak varlık edinme dönemi bitmiştir.

Benzer durum daha sınırlı olarak ABD’de olsun AB’de olsun Batı ülkelerinde de yaşanıyor. Artık bir ev ve araba alma süresi 30 yıl civarı gibi bir sürede hesaplanıyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı