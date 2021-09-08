İbrahim Kahveci: Türkiye oyuna gelmiştir

Gerilerken ilerlediğimizi söylemek ve bunu bir başarı olarak satmak büyük maharet olmalı.

Mesela 2023 hedefini 2 trilyon dolar söyleyip sonra da 1 trilyon dolar ile milleti yetindirebilmek.

Kişi başına 25 bin dolar söyledikten sonra 10.700 dolar hedeflemek bile apayrı bir şey. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi hedefinden sonra 16. sıradan 20. sıraya gerilemek nasıl izah edilebilir?

Evet, büyük bir başarı var.

Türkiye oyuna gelmiştir ve müthiş derecede fakirleşmektedir. Hem içeride vatandaşlar fakirleşmektedir hem de emsal ülkelere göre fakirleşmektedir.

Unutmayın ki bu fakirlik, biz ileri yaşlılar için bir sorun olsa da asıl evlatlarımız-torunlarımız için büyük meseledir.

Çünkü onlar hem ekonomik çöküşün hem de yapısal çöküşün faturasını ödeyeceklerdir. O nedenle bu genç arkadaşlara bir tek cümle söyleyebilirim: Sakın ola ileri yaşlıların siyasi tutkularına kapılmayın; geleceğinize bakın. KARAR sizindir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı