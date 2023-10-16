İbrahim Kahveci: Türkiye büyüyor ama değer yaratamıyor

“Fakirliği daha nasıl anlatabilirim?” başlıklı bir önceki yazımda ülkede çalışanların durumunu ele almıştım.

Nasıl ki, emekli-dul ve yetimlerin maaş gelirleri hızla eritilerek geçmişe göre yarı yarıya düşürülmüş ise, benzer bir gelişmenin çalışanlar açısından da yaşandığını görmüştük.

Türkiye büyüyor (kağıt üzerinde) ama değer yaratamıyor. Ekonomide en temel mesele budur.

Değer yaratamazsanız asla ve asla refaha erişemez ve güçlü bir mülke olamazsınız.

80’lerde güzel bir gelecek hayali ile yaşayan toplum bugün karanlık bir gelecek realitesi ile karşı karşıyadır. Bunu bizler laf olarak söylemiyoruz; bunu rakamlar söylüyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı