İbrahim Kahveci: TÜİK verilerine göre kişi başına gelirimiz 15 bin 463 dolarla artık zengin ülkeler sınıfına girdik

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TÜİK verilerine göre kişi başına gelirimiz 15.463 $ ile artık zengin ülkeler sınıfına girdik. Resmi veriler bunu diyor. Bakalım kim zenginleşti; kim parayı götürdü:

Yıl 2009:

GSYH’ya göre kişi başına aylık gelir: 1.156 TL. O tarihte asgari ücret 536,81 TL. Yani asgari ücret kişi başına GSYH gelirinin yüzde 46,4’ü ediyoru.

2024 yılında GSYH 43 trilyon 410 milyar lira. 85 milyon 665 kişinin aylık geliri 42.229 TL. Aylık asgari ücret ise 17.002 TL idi. Bu durumda asgari ücretli ülke gelirinden yüzde 40,3 pay almış oluyor.

Hatırlarsanız 2016 yılında asgari ücrete ilk kez ciddi reel zam yapılmıştı. O yıl asgari ücret 1.301 liraya yükseltilirken aylık kişi başı ülke geliri 2.742 liraya karşılık geliyordu. Asgari ücretlinin ülke gelirinden aldığı pay yüzde 47,4 olmuştu.

Biz kabaca yüzde 47 pay diyelim. Buna göre 2024 yılında aylık kişi başı gelir 42.229 liraysa bunun yüzde 47’si olan 19.850 lira asgari ücret olmalıydı.

Gelelim 2025 yılında OVP verilerine. GSYH 61,540 milyar TL olacak ve kişi başına gelir ise 59.632 liraya çıkacak.

Eğer kişi başına gelirin yüzde 47’si olan asgari ücret dengesi korunmuş olsaydı 2025 yılında asgari ücret 28.000 lira olmalıyd ı.

Bakınız bu rakamlar ülke gelirinden çalışanlara bir refah payı verilmesini içeren rakamlardır. Yani ülke büyüdü ama başkaları büyüdü rakamları değil; hep beraber büyüdük rakamları bunlar.

Oysa asgari ücreti 22,100 lirada tutarak çalışanlara bir fatura ödetiliyor. Kısaca asgari ücretli yıllık bazda yaklaşık olarak 70 bin liralık refah kaybı ile yaşayacak.

İbrahim Kahveci’nin yazısı