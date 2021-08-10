İbrahim Kahveci: Şu enflasyon ve faiz teorisinden çekmediğimiz kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir TV kanalında yine bilindik enflasyon&faiz teorisinden bahsetti. Ve yine bilindik kur yükselişi yaşandı…

Acaba bu maliyet artırıcı konuşmaları defalarca hangi dış güç yaptırmış olabilir? Mesela Hazine garantili müteahhitlerin sözleşmeleri İngiliz tahkiminde bekliyor. Ülke yıkılsa da onlar paralarını alacaklar ve alıyorlar.

Londra tahkimleri için mi kurları artırmak istiyoruz? TL değer kaybetsin ve Londra Tahkimde bekleyen Hazine garantili müteahhitler TL bazında daha çok para alsınlar mı isteniyor?

Bunu tam olarak bilemiyoruz tabii. Ama Türkiye olarak 2013’ten beri şu enflasyon ve faiz teorisinden çekmediğimiz kalmadı.

Artık Merkez Bankası şu faizleri her ay 3-5 puan düşürmeye başlasın ve kısa süre sonra yüzde 5’lere kadar çeksin ki, ne olacağını hep beraber görelim. Her yanlışımıza dış güçler bahanesi bularak toplumu daha ne kadar avutabiliriz?

İbrahim Kahveci’nin yazısı